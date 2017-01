Søstrene Grene kommer til Harstad

På sin egen Facebook-side avslørte Søstrene Grene at de kommer til Harstad i april. Butikken skal være i Amfi Kanebogen.

- 6. april åpner Søstrene Grene en vidunderlig butikk på Amfi Kanebogen i Harstad og dere er alle inviterte. De to søstrene har begge brettet opp ermene og er langt på vei klare til åpningsdagen.

Åpningsdatoen er imidlertid ikke hundre prosent bekreftet, sier kjeden på sin nettside.

Nyheten har allerede skapt stor entusiasme i sosiale medier.

- No får vi den supre butikken til Harstadbyen, så no treng eg ikkje dra med meg så mye fra Søstrene grene i Tromsø, skriver en kvinne.

Andre ber kjeden også komme til Sortland. I et svar sier Søstrene Grene at de alltid er på utkikk etter nye muligheter for sine butikker, og at de selvsagt vil overveie Sortland.