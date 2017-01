Arbeiderpartiets garanti

Ap forsikrer nå at alle kommuner som måtte bli slått sammen mot sin vilje, kan få bryte ut igjen dersom det blir en Ap-ledet regjering etter valget. Partiet vil nemlig bare stille ett krav til en slik reversering: At kommunen selv ber om det. Med denne smule klargjøring fra partiets kommunalpolitiske talsperson Helga Pedersen, plasserer Ap seg på linje med sin tidligere, og på nytt påtenkte, regjeringspartner Sp. Nå burde kanskje enhver Ap-avklaring om kommunereformen hilses velkommen. For her har det vært vakling og vingling, men mest taushet, de siste tre og et halvt årene - til betydelig frustrasjon blant partiets egne ordførere.

Et utvalg Ap-ordførere tar nå bladet fra munnen, og Harstads Marianne Bremnes er én av dem. «Jeg savner en ledelse som er engasjert og tydelig. Jeg skulle ønske Ap sentralt hadde tatt dette på største alvor», uttalte hun til Aftenposten søndag. Det spørs om Helga Pedersens avklaring på NRK utløser begeistring på særlig bred front i denne forsamlingen.

Avklaringen består jo i at en del av dem som nå innstiller seg på en sammenslåing, og planlegger ut fra dette, henvises til fortsatt uvisshet. De fleste partier er i utgangspunktet innforstått med behovet for en kommunestruktur bedre tilpasset dagens samfunn og morgendagens utfordringer. Et samlet storting har også lagt frivillighet til grunn for en reform. Men når eksempelvis én liten kommune kan blokkere for en rasjonell løsning sammen med tre andre, er det behov for statlig styring.

Kommunereformen er en sak hvor forhistorien burde tilsi at de borgerlige og Ap sto sammen. Solberg-regjeringens Sundvolden-erklæring var da også nærmest klipp og lim fra Aps program for inneværende periode. Nå har jo regjeringen og kommunalminister Jan Tore Sanner måttet tåle kritikk for måten reformen er kjørt frem på. Men Aps vingling, og nå skilsmissegaranti, bidrar verken til en god reform eller til selvbildet som selve styringspartiet.