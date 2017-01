Unyttige sedler?

Vi bør kvitte oss med de største pengesedlene, mener skattedirektør Hans Christian Holte. Og her har han solide meningsfeller. Både i bankvesenet, finansnæringen og innen næringslivet ellers, er det stemning for å droppe 500- og 1000-lappene. Grunnene er mange, og vektleggingen vil nok variere litt, avhengig av hvem man spør. Holtes anliggende er, naturlig nok, å demme opp for skatteunndragelser og svart økonomi, der sedler i bæreposer fortsatt har sin rolle. Denne oppfatningen deles imidlertid ikke av Norges Bank, som tvert imot vil lansere nydesignede, store sedler de nærmeste årene.

Utspillet om de store sedlene er bare ett skritt mot det kontantfrie samfunn. I denne omgang foreslår skattedirektøren også å speilvende lovverket, slik at næringsdrivende kan nekte å motta kontantbetaling.

Er dette noe flest ønsker seg? Vel, i snitt drar vi nå bankkortet ved 95 prosent av våre transaksjoner. Denne utviklingen har jo skjedd frivillig, sannsynligvis fordi kort oppleves som en praktisk og oversiktlig ordning. Betalingsapper på smarttelefonen løser etter hvert problemet med mottagere uten betalingsterminal – og peker mot en fremtid hvor slike terminaler påkaller nostalgiske smil. Og hvis strømmen går, virker jo likevel stort sett ingenting i det moderne samfunnet?

Mange forhold krever grundig utredning og vurdering i spørsmålet om kontantløshet, men ett må løftes frem ved hver korsvei: Hva med personvernet når banken – eller «noen» – kan spore hver eneste betaling vi foretar og ytterligere følge våre spor gjennom dagen? At lovlydige skatteborgere ikke har noe å frykte, er ikke et argument med ubegrenset gyldighet. Trolig vil teknologien gi nye svar på både personvern og samfunnssikkerhet. Og selv om de store sedlene ikke forsvinner med det første, er nok retningen gitt.