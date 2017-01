Mindre fravær i videregående

Ved terminoppgjøret 15. januar for høsten 2016, viser tallene at tromselevene i snitt har vært borte 3,16 dager.

Det er en reduksjon på 25,1 prosent fra høsten 2015, da elevene i snitt hadde 4,22 dager fravær. Antall fraværsdager varierer noe fra skole til skole.

Ulike lokale tiltak har gjort at fraværet i Troms har sunket jevnt over år før den nye fraværsgrensen på 10 prosent ble innført i høst. I løpet av to år har fraværet sunket med 28 prosent.

- Fraværsgrensen har som mål å bidra til økt tilstedeværelse, et pedagogisk gode som gir bedre progresjon for alle. Spenningen ligger i hvordan fraværsgrensen ved skoleårets slutt påvirker gjennomføringen. Fortsatt gjenstår den lengste av de to terminene, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V) i en pressemelding.