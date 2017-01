Kansellerer ferger og hurtigbåter

Torghatten Nord melder onsdag om kansellering i fergesambandet Lødingen - Bognes. A- og B-ruten er innstilt inntil videre på grunn av dårlig vær.

I går ettermiddag meldte Norled at fergesambandet Bjarkøy-Sandsøy-Grytøy var innstilt inntil videre på grunn av værforholdene. Det har ikke kommet melding fra selskapet om at trafikken er tatt opp igjen.

Flere hurtigbåtruter er også kansellert onsdag.

Rute 2 mellom Harstad og Tromsø klokken 7 ble avlyst i begge retninger. Troms fylkestrafikk melder at det ikke ble satt opp buss for båt fordi værforholdene enkelte steder ikke gjør det forsvarlig å kjøre.

Hurtigbåtrute 6 mellom Harstad og Bjarkøystedene klokken 8 er også innstilt.

Ett felt er stengt på E10 over Bjørnfjell, melder Statens vegvesen onsdag formiddag. Årsaken er at et kjøretøy har problemer.

Flytrafikken til Lofoten er rammet av uvær. Widerøes ruter fra Bodø til øyriket er kansellert nå på morgenen.

Det er lite som tyder på problemer i trafikken mellom Bodø, Evenes og Tromsø. Ht.no får også bekreftet fra lufthavnvakta på Evenes at alt går som normalt.