Demonstrerer mot Harstadpakken på torget

Allerede da formannskapet behandlet fullfinansiering av Harstadpakken tirsdag, strømmet det inn med henvendelser til Frps Eivind Stene. Og kort tid etter at vedtaket var gjort, ble det opprettet to Facebooksider:

«Aksjon mot prisøkning av Harstadpakken» og «Vi som sa nei til bompenger.» Til sammen har disse to gruppene over to tusen medlemmer.

Veisperring eller fakkeltog

– Hva kan vi gjøre for å bli hørt, spør initiativtakeren til den ene gruppen: – Sperre veiene i en begrenset periode, gå i fakkeltog eller la bilen stå, er forslag som florerer.

I et byrundeinnlegg foreslår Idar Hunstad å dra i gang en underskriftskampanje for å presse gjennom en avstemning blant folket mot økte bompenger.

– Jeg har aldri opplevd et så stort engasjement, og et så stort sinne blant folk, sier Eivind Stene.

Koordinerer

Han har sagt ja til å koordinere aksjonene for å samle flest mulig mennesker på torget dagen før kommunestyret skal ta sin avgjørelse 9. februar.

– Folk sier rett ut at de ikke har råd til å betale opptil 800 kroner ekstra i måneden for å kjøre gjennom bomringen. Det er ikke så enkelt som at de kan kvitte seg med en av bilene for å spare bompenger. Dette dreier seg om aktive småbarnsfamilier som jobber på hver sin kant av byen og som trenger to biler for å få logistikken til å gå opp, sier Stene.

Forbannet

Han viser til at gjennomsnittslønna i Harstad er i underkant av 300.000 kroner i året. Da betyr hver hundrelapp mye for mange.

– Folk er fly forbannet. At flertallet i formannskapet går inn for å pålegge folk større utgifter i måneden, er med på å skape enda mer politikerforakt.

– Tror du det folkelige engasjementet vil påvirke beslutningen til det politiske flertallet?

– Jeg har et håp om at partiene går en runde til med sine partier. Jeg håper i det lengste at det ringer en bjelle hos samarbeidskameratene slik at de ser hva de er i ferd med å stelle i stand, sier Eivind Stene.