– Trenger flere lærlinger

Yrkesfaglig Opplæringskontor Harstad (YOKH) arrangerer rekrutteringsdag torsdag, på Stangnes videregående skole.

YOKH samarbeider nært med Stangnes og Rå videregående skoler, og NESO for å få det årlige arrangementet på plass.

– Bedrifter og lærlinger fra bilfag, bygg- og anlegg, og restaurant- og matfagene gjør seg attraktive for ungdommer. De ønsker godt oppmøte av elever i ungdomsskolene, og de videregående skolene i regionen. Lærebedriftene trenger enda flere lærlinger i årene som kommer. Det er kamp om de kloke hodene, sier Hilde Lilleng, daglig leder i Yrkesfaglig Opplæringskontor Harstad.

Foreldregenerasjonen opplevde kanskje at det var vanskelig å få læreplass. Men dette er jevnt over ikke tilfellet lengre, ifølge Lilleng.

– Bedriftene har nå et stort rekrutteringsbehov. Flere bedrifter fikk ikke nok lærlinger ved inntaket i 2016. Bedriftene ønsker derfor å komme i kontakt med foresatte for at disse skal bli kjent med mulighetene for å gjennomføre en solid fagutdanning. YOKH erfarer at de som er kvalifisert for arbeidslivet klarer vi å skaffe læreplasser til. Y-VALG 2017 er et av flere rekrutteringstiltak bygg- og anleggsbransjen, bilbransjen og restaurant- og matbransjen gjennomfører for å sikre seg flere søkere, sier hun.

YOKH satser på et flott arrangement for elever og foresatte.

– Rå videregående skole stiller med servering. Bedriftene har stands og vi kan forvente ulike aktiviteter. Ungdommene kan delta på konkurranser med flotte hovedpremier. Det vil bli holdt motivasjonsforedrag av en andreårslærling, som forteller hvorfor hun har valgt å ta en yrkesutdanning, melder Hilde Lilleng.