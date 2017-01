- Nei til økt bomtakst

I dag skal formannskapet i Harstad ta stilling til hva man vil gjøre videre i arbeidet med Harstadpakken etter at det ble klart at prosjektet mangler rundt 1 milliard kroner for å bli fullfinansiert.

Rådmannen anbefaler en økning i bompengeperioden fra 15 til 20 år og økning av bomsatsene fra 12 til 16 kroner. Det er samarbeidspartiene, ledet av Arbeiderpartiet, enige i.

Her er resultatet

Vi ba våre lesere svare på om man går med på en økning av satsene for å få gjort alt som er planlagt i Harstadpakken, eller om man bør begrense og kutte i pakken for å holde bomtaksten på dagens nivå.

Klokken 10 tirsdag har det kommet over 1.600 stemmer.

71 prosent sier politikerne bør gå inn for å bygge det man kan uten å øke prisene

28 prosent går med på økt pris i bytte mot at hele pakken realiseres

Bare 1 prosent sier at de ikke vet hva de mener om saken

På Harstad Tidendes Facebookside og i kommentarfeltet på HT.no har det kommet mange reaksjoner på overskridelsene og den mulige økningen i bompengesatsene.

Dette mener leserne

Grethe Johnsen

Så vi skal gi politikerene råd ? SP gikk til valg mot Harstadpakken - og jeg stemte på SP. Noen uker etter valget snudde de . Er lei av å bli lurt . Er det virkelig noen som innbiller seg at politikere lytter til folk og tar i mot råd ? Da hadde de vel lyttet til velgerne sine i utgangspunktet . Fjern bommene , øk bensinprisen med "50 øre" (eller mer ) slik Tromsø gjorde , lag et fantastisk sentrum med lang gågate ( som i Tromsø) med butikker og kafeer, koselig havneområde , og la oss få byen tilbake . For en gedigen feiltakelse Harstadpakken er.

Roger Isaksen

Bygg alt og se det i 50 - 60 års perspektiv. Avslutning nå vil medføre stans i all videreføring av veipakken i flere tiår utfra erfaringen med uenigheter, eks. sentrumsplanen. Hvordan vil Evenes utbygginga påvirke trafikken sørover fra Kanebogen til Kilbotn, og vil den økte boligbyggingen på sørsida av byen være tjent med en avsluttet utbygging. Alle som bor sør for Kanebogen og nord for Sama betaler i dag bompenger for å handle på Seljestad eller på Kanebogsentret, så påstanden om sentrums død avhenger ikke av bompengene. Tilgjengelig parkering i sentrum er avgjørende for utviklingen i sentrum.

Stig Anders Helgesen

Jeg må erkjenne at jeg har problemer med å se logikken i et av de dyreste elementene i denne Harstadpakken, nemlig tunnellen. Jeg har fått med meg at denne skal redusere gjennomgangstrafikk gjennom sentrum, og det er jo vel og bra. Jeg har også sett at noen av de viktigste punktene for å få denne realisert, dreide seg om tungtrafikken til Tine på Sama.

Jeg er av den bastante oppfatning at det ville være en bedre løsning, og langt rimeligere, å stille en ny tomt til disposisjon for et nytt anlegg til Tine på sørsiden av byen, enn det er å bruke en milliard kroner på å lose ca 70 vogntog per døgn gjennom denne tunnellen. Hva med å gjøre det, og bruke de resterende midlene til å ferdigstille det som ligger i dagslys?

Jakob Eitrheim

Jeg ser bare fordeler med tunnelen. Jeg skal være glad den dagen jeg kan kjøre fra sørsida til nordsida uten å måtte stå og stange i alle lyskryss og enda flere gangfelt som er på ruta gjennom sentrum. De nevnte 70 vogntogene er nok bare en liten prosentandel av den trafikken som kommer til å gå der. Jeg mistenker dessuten at enkelte motstandere av tunnelen lider av tunnelskrekk, men de får jo mye bedre forhold på sin ferd gjennom sentrum når jeg og mange andre tar snarveien.

