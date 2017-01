Mørkt for Mack

Fredag ble det klart hva det fryktede utslaget av Rema-konflikten vil bli. Administrerende direktør i Macks Ølbryggeri AS, Harald Bredrup, bekreftet kraftige reduksjoner i antall ansatte: «Vi ender opp med å kutte 30 årsverk, eller cirka 25 prosent, av de 124 årsverkene vi har i dag».

Det ble en tung dag, ikke bare for Macks ansatte, men for hele Nord-Norge. Det er også en påminnelse om hvilke markedssituasjoner vi er i ferd med å komme i når internasjonale aktører, i dette tilfellet Carlsberg, konkurrerer ut de nasjonale.

Det hjelper ikke å være en av de sterkeste merkevarene denne landsdelen kan skryte av. Når Rema nå vil redusere merkevaren i sitt vareutvalg, blir resultatet masseoppsigelser. Kuttene i Mack vil fordele seg på både salgsavdeling, administrasjon og produksjon, men over halvparten av årsverkene forsvinner ved produksjonslokalene i Nordkjosbotn.

For lokalsamfunnet i Nordkjosbotn er dette dramatisk. Hvordan alle som må gå skal finne seg nye jobber, er ikke så lett å se. Belastningen på dem som er igjen blir også vesentlig større. «Grunnen er det store inntektstapet vi forventer som følge av en manglende avtale med Rema 1000, sier Bredrup.

Selv om Mack skulle inngå en begrenset Rema-avtale, vil det forventede inntektstapet være stort. Coca-Cola-produksjonen vil i tillegg rammes, og det er dermed ikke lenger grunnlag for å kjøre med to skift i produksjonen. Mack-sjefen understreker at Rema-endringene er hele årsaken til oppsigelsene. Det ville ikke ha blitt færre ansatte som følge av den planlagte effektiviseringen alene.

Mack-sjef Harald Bredrup har vært usedvanlig åpen, direkte og tøff om Rema-konflikten i media. Men utfallet vitner om at selv om de vant slaget om media og nordlendingenes sympati, tapte de til syvende og sist krigen.