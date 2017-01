Balmoral stoppet av storm

Skipet skulle etter planen klappe til kai på Stangnes onsdag morgen.

Her skulle over 400 turister etter planen være med på 10 forskjellige guidede turer i Harstad og Troms innland.

– Det var trist at uværet stoppet Balmoral for å besøke Harstad onsdag. Jeg hadde gledet meg til å ta imot over 400 passasjerer, sier Gro Dagsvold, ved Visit Harstad.

– Vi fikk melding fra selskapet Fred Olsen Olsen Cruise Lines i dag om at turen inn til Harstad vil bli for krevende med tanke på den sterke vinden som er meldt onsdag. Fra sterk kuling til liten storm, opplyser Dagsvold.

Hun legger ikke skjul på at det var en nedtur å få en slik melding. Visit Harstad hadde på forhånd jobbet mye med logistikken for turer med busser og guider.

Skipet Balmoral er på mer enn 43.000 tonn. Det er 218 meter langt og 28 meter bredt. Skipet har en kapasitet på 1.350 passasjerer.

– Vi har fått beskjed om at skipet gikk fra Ålesund mandag kveld. Den vil på turen finne seg en lun havn på veien mot Alta. Det er neste stopp for skipet som må droppe Harstad på grunn av uværet, forteller Dagsvold.

Dermed må Harstad vente med å få et rekordtidlig cruiseanløp i januar. I juni kommer de to cruisebåter til byen under Festspillene i Nord-Norge. I 2018 er første anløp i mars.