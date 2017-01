Skal være klar til vinterfisket

Grovfjord Båtbyggeri har signert kontrakt med Brødrene Leif Einar og Bjørn Karlsen fra Storøya i Svolvær - for et fiske- og fangstfartøy på 12,99 meter og 50m3 lasterom.

- Nybygget er planlagt ferdigstilt i november 2017, slik at det er klart til vinterfisket. Fartøyet er prosjektert og designet i et tett samarbeid med rederi, verft og NSK Ship Design, skriver Thomas Myhre NSK Ship Design i en pressemelding.

- Fartøyet er funksjonelt og effektivt, der man har valgt løsninger som letter arbeidsdagen om bord. Fartøyet har et lasterom på over 50m3, og er slik vi kjenner til unik i denne fartøygruppen.

- Vi har hatt en god prosess med brødrene Leif Einar og Bjørn Karslen og Vidar fra Grovfjord Båtbyggeri, som har resultert i et meget godt fartøy. Redusert fuel-forbruk, stort lasterom på 50 m3 som er mye for ett fartøy under 13 meter, er noe av det som kan nevnes. Designet GB-129 er utviklet av NSK Ship Design på vegne av Grovfjord Båtbyggeri, og vi skal nå fortsette med å utvikle en versjon i 10,99 meter og en versjon i 14,99, melder Thomas Myhre.