Guider over 400 turister

Dette er første gang et cruise skip anløper Harstad på vinteren, opplyser Jan-Erik Kristoffersen, daglig leder i Visit Harstad.

Cruiseskipet Balmoral fra Fred. Olsen Cruise Lines anløper Harstad.

– Skipet som er på vintercruise langs norskekysten anløper Harstad onsdag morgen 08.30 og ligger ved kai på Stangnes fram til 18.00 på ettermiddagen.

På grunn av skipets størrelse har kapteinen valgt å legge til på Stangnes. Skipet på mer enn 43.000 tonn er 218 meter langt, 28 meter bredt, kan huse 1.350 passasjer og har et mannskap på 510, opplyser han.

Passasjerene som velger vintercruise ønsker å kombinere en luksuriøs tilværelse om bord med eksotiske arktiske vinteropplevelser på land langs norskekysten.

– Visit Harstad AS har sammen med rederiet planlagt turprogrammer for dagen, og over 400 gjester har valgt ulike turer i Harstad regionen, forteller Dagsvold, som vil være på plass på Stangnes når turistene går i land.

– Vi har 12 busser klar når passasjerene kom i land. Totalt har vi 13 guider med på turene som vi har organisert på onsdag, sier hun.

De lengste turene går til Polar Park. Hele tre busser setter kursen mot innlandet. Ellers er det ulike turprogrammer med Harstad høydepunkter som Trondeneshalvøya med kirken og Trondenes Historiske Senter, Adolf kanonen, guidet bytur og samiske opplevelser.

– Det er spennende å se hvordan programmet med samiske opplevelser slå an. Her har vi engasjert guide fra Vilgisvarre. Her vil de som har valgt denne turen fra til anlegget i Heggenkollen , forteller Dagsvold.

Det vil også settes opp busser fra Stangnes til byen, og det forventes flere hundre ekstra turister i bybildet på onsdag.

– Cruise satsing gir resultater. Harstad Havn og Visit Harstad har over mange år samarbeidet om å selge Harstad som cruisedestinasjon, melder Jan-Erik Kristoffersen i Visit Harstad.

I 2017 er det meldt fem skip til byen, hvorav to skip har meldt sin ankomst under festspillene. I 2018 er det foreløpig innmeldt ni anløp, hvorav «The World» er et av skipene.

Havnesjef Ivar Hagenlund sier i en kommentar at det er godt å se at den langsiktige satsingen nå gir resultater, og at en god fortsettelse betinger at byen og reiselivsaktørene tar imot gjestene på best mulig vis.