Fakta må på bordet

Fungerende ordfører Maria Serafia Fjellstad (V) sa rett før helgen at hun tror folk godtar ekstraregningen på nærmere én milliard kroner for Harstadpakken. Slik vi tolker Fjellstad, synes hun å være sikker på at folk flest vil forstå at det reelt sett blir 60 prosent dyrere å kjøre i bomringen. Fra 648 kroner pr. måned til 1.024 kr. pr. måned.

Det er imidlertid en overhengende fare for at varaordføreren forregner seg. «Alle jeg har vært i kontakt med har bedt oss stå på for å få hele pakken», uttalte hun i Harstad Tidende sist fredag. Det har hun sikkert rett i. Men hun skal vokte seg vel for å glemme alle dem hun ikke har vært i kontakt med. Ved mange av byens kafébord, og ikke minst i sosiale medier, er stemningen nemlig amper. Mange mener tiden er inne for å sette på bremsen - inntil man har oversikt og kontroll over nåværende og fremtidig pengebruk. Det skal Harstads folkevalgte ta med seg når formannskapet allerede i morgen skal ta stilling til styringsgruppens forslag om å øke takstene.

Vegvesen, styringsgruppe og folkevalgte må gjerne være indignert over det de selv karakteriserer som urettmessig kritikk. Den mangel på tillit som menigmann bringer til torgs, er likevel noe de må forholde seg til, og ikke minst gjøre noe med. Den best farbare vei i så henseende, er å ta beslutninger basert på fakta. Ikke på synsing og vage signaler.

For det ligger et uklarhetens teppe over varaordførerens uttalelse om at vi uansett må påregne en takstøkning i bomringen. Dette på grunn av en standardisering og forenkling som Stortinget har sagt ja til. Ja, det er riktig at pris per passering blir et par kroner høyere, men samtidig kompenseres dette med at rabatten økes fra ti til 20 prosent. Det er heller ingen klare holdepunkter for at det fra sentralt hold gjøres noe med passeringstaket. Tvert imot er det uttalt at endring av takster og rabatter krever en lokalpolitisk tilslutning. Påstanden om en «kostnadsøkning uansett», krever derfor dokumentasjon, grundig gjennomgang og kontrollregning før den anvendes som et argument i debatten.