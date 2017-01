–Topp 3 kunde

Fredag signerte partene avtalen, som betyr at Harstad Sparebank som blant annet innebærer at banken tar hånd om en kontantstrøm på om lag 500 millioner kroner.

– Føler oss ønsket

– Vi benyttet tidligere Kvæfjord Sparebank som vår bankforbindelse, men når denne banken gikk inn i Sparebank1 Nord- Norge fortsatte vi samarbeide med dem.

– Vi har nå kjørt en anbudsrunde der tre ulike banker har gitt oss tilbud. Harstad Sparebank viste seg å komme best ut av denne runden, derfor har vi nå valgt å tegne en avtale på tre år, med mulighet for ett års forlengelse med dem, forteller Torbjørn Larsen.

– Vi føler oss ønsket av banken, som etter vårt syn har strukket seg langt og åpenbart ønsker oss som kunde. Dessuten er vi stolte av å kunne benytte oss av en lokal bank som allerede finansierer en rekke næringsdrivende i vår kommune, sier ordføreren.

En halv milliard kroner

Økonomisjef Turid Norlunn Hanssen sier avtalen innebærer at alle pengetransaksjoner foretatt av Kvæfjord kommune nå skal håndteres av Harstad Sparebank.

-Pengeflyten i Kvæfjord kommune tilsvarer årlig et sted rundt nærmere en halv milliard kroner. Avtalen innebærer også at Kvæfjord kommune har mulighet til å benytte en kassakreditt på inntil 40 millioner kroner, sier Norlunn Hanssen, og føyer til:

– Å bytte bank betyr også endringer av en rekke rutiner. Endrede faktureringsrutiner og bytte av kontonummer er to områder som til tider kan være krevende til å begynne med. Men også her vil vi nok etter hvert finne løsninger til beste både for innbyggerne og ansatte i kommunen, sier hun.

Største kunde

– Gjennom den betydelige kontantstrømmen denne avtalen omfattes av, betyr det at Kvæfjord kommune nå blir en av våre topp 3 kunder, men når det gjelder antall ansatte på et sted mellom 600–700 som mottar lønn i kommunen, blir de vår aller største kunde, sier banksjef Tore Karlsen.

Prestisje

Han medgir at det ligger en god del prestisje i å kapre en kunde på Kvæfjords størrelse.

– Selv om vi ikke er uten erfaring med kommuner som kunde, vi har blant annet tidligere hatt Harstad kommune som kunde, er utvilsomt Kvæfjord kommune en stor og viktig kunde for oss.

- Vi skal strekke oss svært langt for å innfri de forventninger de har til oss, samtidig som begge parter kan bidra til å spille hverandre gode gjennom å finne gode løsninger innen de områdene avtalen omfatter.

- Vi ønsker å være en synlig bank som skal være med å bygge lokalsamfunn og næringsliv i Kvæfjord sammen med kommunen, sier Karlsen.

Har forventninger

Også administrasjonssjef Merete Hessen i Kvæfjord kommune mener valget av Harstad Sparebank som kunde er spennende.

– Vi har forventninger til banken, og vil være på hogget for å sammen finne løsninger til beste for begge parter. Jeg føler meg således helt trygg på at vi har fått en god bankforbindelse de neste tre-fire årene, sier hun.