– Passer oss bra

Daglig leder ved Sollifjellet Alpinsenter, Knut Skarsem Granås, setter pris på at snøbygene falt tett over Sollifjellet i helga.

– Nå får vi bygd opp en såle i bakken. I tillegg får vi lagt inn noen ekstra kuler i anlegget, sier Granås.

Bra trykk

– I dag er det bra trykk her i bakken. Akkurat nå er det rundt 300 personer innom anlegget. Lørdag var det 500 personer innom. Forrige helg var særdeles bra med 1.100 personer innom bakken, sier Granås.

– I dag er det fem personer på jobb. Til tider kan det bli kø. Spesielt hvis det kommer 500 personer samtidig. Da må noen vente. I dag har vi heldigvis tre punkter der folk kan fikse dagspass eller andre turer. Det hjelper på noe, sier Granås.

Han er godt fornøyd med at en i går hadde nå 25 driftsdager. Det har vært noen dager med driftsstans på grunn av vind og regn.

Ny fjes

– Det er også mange nye fjes her i alpinbakken. Det er mange som er her i Sollifjellet for første gang.

- Det er en av årsakene til at vi prøve å ha folk ved heisen. Dermed kommer de seg fortere på heisen. Det er ikke alle som er like rutinert, sier Granås, som søndag formiddag var på plass ved heisen for å hjelpe de yngste med å få festet seg på kroken som drar en opp til toppen av Sollifjellet.

– Snøfallet de siste ukene har vært viktig. 2017-sesongen kan bli lengre enn i 2016 med tanke på at påsken er i midten av april. Alle våre statistikker her i bakken viser at besøkstallene faller rett etter påske. I fjor hadde vi vår siste driftsdag 24. april med 712 turer i heisen. To dager tidligere var det kun åtte turer, forteller han.

– Vi er godt fornøyd med interessen hittil i sesongen. Vi har flere med sesongkort enn hva vi hadde på samme tid i fjor. På det 25 første dagene har det vært registrert 63.000 turer her i Sollifjellet Alpinsenter.