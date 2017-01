Trivsel og kreativitet

Driver Harstad Tidende fortsatt en kampanje for å få revet Gammelbrygga? Jfr. HT av 21.01; «bygg tettere og høyere . der Gammelbrygga står», skriver Frode Bygdnes i sitt innlegg.

På Harstadkonferansen sa innleder Gunnar Vatnar at han hadde sett et leserinnlegg om Gammelbrygga som han hadde sans for, fordi innlegget argumenterte for fortetning.

Han sa faktisk at han ikke kjente til forholdene i Harstad, og han la også vekt på at i en fortetta by trengs det grønne områder og åpne plasser. Det er faktisk et argument for å bevare Ottar Håløygs plass. En av byens beste møteplasser for folk.

Vatnar sin innledning var nok unyansert i argumentasjonen om fortetning. Det virket som han bare målte avstanden mellom folk i kilometer når han ønsket mer samarbeid og ny tenkning. Men samarbeid og innovasjon må måles i åpenhet, møteplasser og kreative kulturelle og sosiale miljøer. Vår landsdel er kjent for å ha åpenhet mellom mennesker uavhengig av avstand mellom gårdene. Den verdien må vi ta vare på. Å tro at det engasjementet skal komme i ei boligblokk er tøv. Mange folk i blokk kjenner ikke naboen over gangen en gang. Begrepet dørstokkmila kan fort bli resultatet i en i fortetta by der folk er fremmedgjort.

Å gi plass til trivsel i byene er vel så viktig som å gi boligplass. Byene trenger parker, lekeplasser, velforeninger, frivillige organisasjoner. Vi må skape et fellesskap for å få til samarbeid og ny skaperkraft. Vi må ikke privatisere tomta på Ottar Håløyg plass. Den blokka Vatnar snakket om, vil være så stor at Gammelbrygga ville få plass i et kjellerrom. Byens beste fellesplass der byen møter havet, vil med denne byfornyinga, bli stengt for alle de som ikke kjøper seg leilighet der. Jeg vil oppfordre Vatnar til å sette seg bedre inn i våre forhold før han gir råd.

På Harstadkonferanse som skulle tenke nytt med det fremmedgjorte slagordet «new thinking», savnet jeg innlegg som vektla estetikk og trivsel i byen. Vi er for tiden inne i ei tid der hus males grå eller hvite, ei tid der en er redd for å bruke farger, både på biler, klær og bygg. Bygg av stål og betong med parkeringsplasser av asfalt, hemmer nytenkning. Opp av det grå og triste vokser det lite. Farger er med på å stimulere tenkning. Det er blomster som får fram smilet og skapergleden. Det samme gjør en allsidig fargerik trebebyggelse oppetter bakkebyen Harstad. Fortetninga må ikke gå ut over den ekte kystbyen vi har. Fortetninga har lite for seg hvis ikke vi klarer å bevare vår historiske arv og forene gammel og ny bebyggelse. En av de opplagte strategiene må være at den gamle bebyggelsen får sette standard både på utforming og fargevalg.