Han fikk "Seire ved å dele"-prisen

Det var Ola Karlsen, direktør i Harstad skipsindustri som fikk prisen, under et arrangement i regi av Harstad profileringspool.

Prisen er på 25.000 kroner samt en plakett. Den er delt ut årlig siden 1999, og deles ut til personer, grupper eller virksomheter som blant annet bidrar til byutvikling gjennom støtte og initiering av prosjekter, og gjennom sin virksomhet har bidratt med betydelige synergieffekter for næringsutvikling i Harstad.

I 2016 fikk for øvrig Harstad skipsindustri byens Næringspris.

Adferd

- Prisen er ikke en premiering, den er først og fremst en markering av en ønsket adferd. Altså en stimulering og oppfordring til en type adferd som bringer Harstad-samfunnet, alle vi som bor og virker her, til nye høyder, sier juryleder Knut Ivar Mikalsen, som sammen med Mona Kristine Rosvold og Eirik Munkvold har vurdert 18 kandidater før de landet på Karlsen.

Vitalisering

Ola Karlsen har vært sentral i vitaliseringen av sentrum sør, på tomta til gamle Kaarbøverkstedet; Harstads industrielle vugge, der det nå er skipsverksted, nye næringseiendommer og planer om kulturscene, leilighetsbygg og ny aktivitet.

I sin begrunnelse skriver juryen følgende:

Årets prisvinner har i mange år bidratt til å realisere en rekke nye byutviklingsprosjekter som har løftet mulighetene for Harstad-samfunnet til å vokse, og gjort flere bedrifter mer konkurransedyktige.

Prisvinneren har på̊ mange måter ”seilt under radaren” og i stor grad unngått offentlighetens lys når de ulike prosjektene og ideene ble planlagt og satt ut i livet. Ikke fordi prisvinneren nødvendigvis hadde spesielt ønske om det, men fordi det var andre som hadde ansvaret for å bringe ideene og planene til offentligheten.

Det er mange som har nytt godt av prisvinnerens kompetanse og evne til å tilføre beslutningstakere tilstrekkelig kunnskap til å ta bedre beslutninger. Inklusive også tidligere vinnere av seire ved å dele-prisen.

Prisvinneren var nesten ferdig med sin legeutdannelse før han hoppet over på siviløkonomistudiet. I sin tid var prisvinneren landets yngste administrerende direktør for ett av kraftselskapene i regionen. Senere har han hatt et utall oppdrag som økonomisk rådgiver for en rekke virksomheter samtidig som han sammen med gode medarbeidere bygde opp Nord-Norges største regnskap- og økonomisk rådgivningskontor.

Som sekretær for flyplassutvalget la han, sammen med blant annet Arnljot Norwich og Andreas Bergland, grunnlaget for en ny og moderne terminalbygning på Evenes.

Tidligere seire ved å dele-vinner Steinar Hansen uttalte følgende om prisvinneren i sin tid : ”Han har en meget god nese for den næringspolitiske sfære”. Det var nok derfor han ofte var sett på som en av Steinar Hansen viktigste medspillere. Det samme med Trondenes Historiske Senter, hvor han sammen med tidligere prisvinnere Steinar Hansen og Rolf Olsen, var helt avgjørende for realiseringen av.

I dag er prisvinneren en godt synlig administrerende direktør for et betydelig selskap i Harstad-sammenheng. Han ”seiler ikke lenger under radaren”. Virksomhetene han leder har betydd mye for Harstad og Nord- Norge i 120 år. Selvfølgelig har også denne bedriftslederen vært avhengig av å ha med seg gode partnere og medarbeidere, men tiden er inne for å markere en type næringslivsleder som Harstad og Norge godt tåler flere av.

I tillegg til å ha bidratt med kapital og kompetanse inn i en rekke prosjekter utenfor bedriftens kjerneområder, sitter prisvinneren helt i front i utvikling av en helt ny bydel i Harstad, nemlig området som skal binde sammen Harstad sentrum og Sjøkanten senter. Juryen har oppfattet at det ligger flere utviklingsprosjekter på tegnebordet, men skjønner at prosjektene skal realiseres bit for bit.

Til nå kan vi konstatere :

Uttrykket ”alt henger sammen med alt” virker også å ha fått et sentralt fotfeste i prisvinnerens filosofi.

Juryen vil også berømme selskapets aksjonærer og styremedlemmer for å ha lagt godt til rette for at selskapets daglige leder får utnyttet sine egenskaper til sitt ytterste, til beste for eiere, ansatte, Harstad-samfunnet og landsdelen for øvrig.