Ruteselskapet Boreal melder at Boreal melder fredag morgen at på grunn av dårlig vær og stengt vei, blir alle bussavganger til og fra Andenes innstilt inntil videre.

- Det ser ut til å bli en ny dag med store utfordringer for kollektivtrafikken i Troms, med svært vanskelige værforhold. Det må påregnes forsinkelser og innstillinger av enkeltturer. Vi skal prøve å informere så godt vi kan. Større avvik meldes fortløpende her, skriver Troms Fylkestrafikk på sine nettsider.

E6 over Saltfjellet, E10 over Bjørnfjell og fylkesvei 813 over Beiarfjellet er stengt på grunn av uvær, melder Statens vegvesen.