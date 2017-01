Vil øke bompengetaksten fra 12 til 16 kroner

- Hvis taksten for takstgruppe 1 (personbil) økes til 16 kroner, vil det med AutoPASS-brikke reelt utgjøre en passeringskostnad på 12,80 kroner. Det foreslås også å øke taksten for takstgruppe 2 til 32 kroner.

Månedstak for passeringer økes fra 60 til 80. Ny makspris blir da på 1.024 kroner per måned - mot dagens 648 kroner per måned. Altså 376 kroner mer per måned - 4.512 kroner mer per år per bil. Total pris per bil for ett år, hvis du passerer 80 ganger hver måned blir 12.288 kroner.

Dette kommer frem i en pressemelding fra Statens vegvesen og rådmannens innstilling til politikerne i Harstad.

Ekstra milliard

Politikerne i Harstad skal tirsdag ta stilling til merfinansiering av Harstadpakken. Dette kommer på bakgrunn av at de påbegynte prosjektene har økt i omfang og blitt dyrere enn tidligere beregnet. For å kunne fullføre hele den planlagte pakken, må det en ekstra milliard til.

Stortinget vedtok i 2014 gjennomføring av Harstadpakken med en økonomisk ramme på 1,55 milliarder kroner.

- Det har i løpet av 2016 blitt klart at Harstadpakken har en underdekning på 1 mrd kr. Statens vegvesen har etter anmodning fra Harstad kommunestyre, i samarbeid med Troms fylke og Harstad kommune, utarbeidet en anbefalt finansieringsmodell.

Perioden økes fra 15 til 20 år

Rådmannen foreslår blant annet at bompengeperioden utvides fra 15 år til 20 år. Månedstak for passeringer økes fra 60 til 80. Det statlige bidraget økes med 180 millioner. Harstad kommune og Troms fylkeskommune bidrar med 40 millioner ekstra hver. Økning i bompenger foreslås, fra 12 kroner per passering til 16 kroner.

Harstad kommune og Troms fylkeskommune må samlet sett stille garantier på ca 1,3 milliarder kr. Det fordeler seg med 587 mill. kr på Harstad kommune og 663 mill. kr på Troms fylkeskommune. En endelig sak om dette vil bli fremmet til kommunestyret senere når detaljene blir endelig avklart.

Stortinget må inn

- Ved ønske om utvidelse av innkrevingsperioden ut fra generelle forhold, så må en sak vedtas av Stortinget. Det forutsettes at det i slik sak også er en sikring med 5 ekstra innkrevingsår og mulighet for takstøkning ved eventuell inntektssvikt i prosjektet. Dette innebærer en samlet utvidelse av innkrevingstiden fra 20 til 25 år, skriver rådmannen.

Takstøkning

- I en samlet vurdering av en merfinansiering på ca 1 mrd. kr, så er det også behov for en særskilt økning av bompengesatsene. Det er søkt å få en lavest mulig økning av disse. Med bakgrunn i dette anbefales det en takstøkning til 16 kr i takstgruppe 1 (personbil) og tilsvarende 32 kr i takstgruppe 2 (større kjøretøy).