Nye Ibestad skole er offisielt åpnet

Torsdag åpnet nye Ibestad skole med innbedte gjester, politikere, ansatte og elever til stede. Stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker sto for den offisielle åpning.

– En milpæl for kommunen. Landets mest moderen skole. Et kvantesprang for læringsmiljøet i Ibestad-skolen. Dette var bare noen av utsagnene som kom i forbindelse med åpningen.

Harstad Tidende kommer lørdag tilbake med en fyldig reportasje fra åpningen av skolen.