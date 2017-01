Bil i grøfta

En personbil kjørte av veien på Halsebømyra i Harstad rundt 21.45. Bilen ble hengende på en snøskavel, med bakenden mot byen. Det kan se ut som at bilen var på vei i retning Tjeldsundbrua da ulykken skjedde. Nødetatene rykket ut til stedet.

Klokken 21.15: Tilstanden til personen som ble lagt i ambulansen er ikke kjent. Det er heller ikke kjent om det var flere personer i bilen. Politiet dirigerer trafikken forbi ulykkesstedet. Veibanen er ikke sperret.

Klokken 22.30: Politiet melder at bilen antakelig fikk sleng på det glatte føret. Det var en person i bilen. Vedkommende klaget over smerter i nakken, og ble fraktet til sykehus for sjekk.