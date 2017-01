- Bekymret for mange barnevoldtekter

Hun sammenligner antallet med andre politidistrikt og der kommer Nordland spesielt høyt. Vangen mener dette er grunn til bekymring.

Torsdag presenterte Vangen kriminalitetsstatistikken for nye Nordland politidistrikt. Den viser at det i fjor var en økning på 80 prosent i antall voldtektsanmeldelser. Halvparten av voldtektene skjer i forbindelse med fest, der majoriteten av deltakerne ikke kjenner hverandre. I de fleste anmeldelsene er gjerningspersonen en mann.

De som anmelder flest seksuelle overgrep er kvinner mellom 13 år og 25 år. I mer enn 60 prosent av sakene foreligger det en relaasjon mellom offer og gjerningsperson. De som anmelder for å ha blitt voldtatt på fest er i hovedsak kvinner mellom 15 år og 24 år. Overegriperne er ofte over 30 år.

Store mørketall

For første gang kunne politimester Tone Vangen presentere kriminalitetsbildet for nye Nordland politidistrikt. Tallene viser at det i fjor var en økning på 50 prosent i antall anmeldte saker. Noe av dette kan forklares med Tysfjordsakene, men politiet ser også en generell økning i saker som omhandler seksuelle overgrep, herunder spesielt antall voldtektssaker. Vangen skriver at mørketallene fortsatt er store, men at antall anmeldelser øker. Årsaken er at man har hatt et sterkere fokus og mer samordnet innsats mot bekjempelse av seksuelle overgrep i samfunnet.

Politiet registrerte i fjor en økning på voldshendelser. Mens vold mot kvinner ofte skjer i hjemmet, skyldes vold mot menn oftere rusrelaterte voldshendelser, gjerne relatert til fest og uteliv. De fleste hendelsene skjer på kvelds- og nattestid i helgene. Menn er overrepresentert, og mange av sakene er resultat av bagatellmessige konflikter.

Ungdom sliter med angst

Statistikken viser også at andelen ungdom som blir tatt for lovbrudd i Nordland er synkende. Nedgangen på antall gjerningspersoner under 18 år er på hele 34 prosent. Adferden til barn og unge er endret, og ungdomslivet tilbringes i større grad enn før i en virituell verden den den sosiale arenaen er flyttet til internett. Derimot sliter stadig flere ungdom med angst, depresejoner, usunne kroppsideal og stort forentningspress. I tillegg opplever flere unge at de daglig plages, får trusler eller fryses ut på nettet.

Narkotika

Internett blir stadig viktigere for å spre narkotika. Nettet gir bedre tilgang til kunnskap, ekspertise og logistikk. Politiet registrerer økt styrke- og renhetsgrad i noen av de hyppigst brukte rusmidlene. Albanske, polske og litauiske aktører dominerer innførselen av narkotika i Norge. Etterforskningen viser at det er kort vei mellom Øst-Europa og Nordland. Politiet ser at stadig flere lokale narkotika kriminelle knyttes kontakter mot Øst-Europa.

MC-kriminalitet

Politiet vil fortsette sin innsats for å forebygge og forhindre rekruttering og ekspansjon av kriminelle 1 prosent miljø. Ifølge Vangen er de kriminelle klubbene og miljøene en trussel mot samfunnets trygghet, oppvekst og lokalmiljø. Politiet er kjent med at i Harstad er det to klubber som kan knyttes til kriminelle MC-miljø. Orphans MC i Harstad. Relasjoner/support til Bandidos MC og Warriors MC i Harstad, ruterklubb til Hells Angels. Politiet mener også at Warriors MC har et samarbeid med ruterklubbene Shit Happens MC på Finnsnes og Stroker MC i Tromsø.