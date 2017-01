Harstad kulturhus feirer på tradisjonelt vis og inviterer til sollunsjkonserter onsdag, torsdag og torsdag.

Onsdag og fredag er det sollunsjkonserter for byens barnehager. Det er i alt fire smekkfulle forestillinger i lillesalen.

Torsdag er det klart for den tradisjonelle sollunsjkonserten for ordinært publikum. De to forestillingene er så godt som utsolgt, melder Kulturhuset.

Under barnehagekonsertene fremfører Ola Bremnes, Ann-Sofie Godø, Runa Bergsmo og Maria Nygård et musikalsk eventyr skrevet av Bremnes. Fortellingen handler om sola og mørketida og er ifølge Kulturhuset akkurat passe skummel til at barna vil følge godt med og puste lettet ut når alt ender bra...

Mange barnehager lager også solhatter for anledningen.

For de voksne retter Ola Bremnes et underfundig blikk på 2016. Hans oppsummering av året som er gått fremheves av vokal og instrumental musikk. Ola fremfører egne sanger ledsaget av Arctimus trio, som for anledningen består av Øivind Nussle (fiolin) fra MiN-ensemblet sammen med de faste Arctimus-medlemmene Runa Bergsmo (cello) og Ann-Sofie Godø (piano). De tre landsdelsmusikerne spiller også variert musikk uten sang.

Og tradisjonen tro blir det solboller:

- Vi har sendt avgårde bestilling på 891 solboller. Solbollene er det Harstad kommune som spanderer, melder Harstad kulturhus.