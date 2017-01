Skattejakten i Norskehavet

Statoils harstadkontor har gjort et nytt drivverdig funn fem kilometer unna Nornefeltet, knapt ett år etter at letetillatelsen ble gitt.

Leteboringen i brønnen «Cape Vulture» ble påbegynt tidlig i desember i 2016. Funnet ble gjort rett før jul, men uvær gjorde at man fikk ikke analysert innholdet før i januar.

Boringen i prospektet kommer som et resultat av utviklingen av et nytt letekonsept for Nordlandsryggen, som området kalles.

–Det ble noen spennende juledager, medgir letedirektør for Norskehavet, Geir Richardsen.

Desto større jubel var det da det viste seg å være et drivverdig funn på mellom 20 og 80 millioner fat oljeekvivalenter. Funnet er dermed nok en fjær i hatten for letemiljøet i Medkila.

Ny generasjon

– Det er all grunn til å feire, sier Richardsen, og legger til at funnet bidrar til arbeid for en ny generasjon etter det første funnet på Norne rundt juletider i 1991.

Thea Broch er en av de nye som har jobbet med brønnen, og innrømmer at det har vært hardt arbeid, men samtidig spennende. Hun kom til Statoil og Harstad rett fra universitetet i 2014 og har siden jobbet med Barentshavet og Norskehavet. Det har hun ikke angret på.

Store muligheter

– Det virker som man får ansvar her tidligere, og raskere kan få oppgaver man synes er interessante, sier hun, og legger til at kontoret i Harstad kanskje er lite, men det har store muligheter.

Dette var hennes første jobb på en letebrønn, og det var full klaff på første forsøk.

– Det er ikke gitt at man finner noe. Man kan jobbe et helt liv uten å være med på funn, sier Richardsen.

Skattejakt

Cape Vulture-funnet åpner for ytterligere letemuligheter i området. Nå skal riggen som ble brukt til funnet forflyttes noen kilometer for en ny leteoperasjon, denne gangen kalt «Mim».

– Vi har enda stor tro på området, sier prosjektleder Bjarne Rafaelsen. Han har vært med på å planlegge brønnen, og jobber nå med nye brønner og nye muligheter.

– Det er som å være på skattejakt, og denne gangen fant vi ei skattkiste med noe inni. Det er utrolig artig.

Det er letesjef for det nordlige Norskehavet, Vebjørn Thingnes, enig i.

–Det er en utrolig følelse når alt klaffer og man ser at antakelsene stemmer.

Ny letemodell

Det er 25 år siden funnet på Norne ble annonsert. Det har vært en suksess langt utover det man forventet seg da feltet ble funnet. Da var det planlagt med produksjon fram til 2014. Siden er feltet utviklet med tilleggsressurser.

At man stadig vender tilbake til området, er basert på nye letemodeller, nye ideer og ikke minst at man ser på området med nye øyne.

– Slike funn er mer basert på folkene her enn på nye teknikker, sier Thingnes.

Opprinnelig var det andre ting man så etter, men letemiljøet fulgte også et sidespor som etter hvert ble så interessant at det ble hovedproduktet.

Optimister

– Du vet, letefolk er ukuelige optimister, og gir seg ikke så lett, sier Richardsen.

Det er produksjonsdirektør for Norne, Kristin Westvik glad for.

Funnet ligger like nordvest for Norne og vil bli vurdert for en utbygging som en tilknytning til produksjonsskipet på Nornefeltet.

– Dette vil styrke produksjonen fra Norne, og viser hvor viktig langsiktighet er i bransjen, sier hun.

Norneskipet skulle vært faset ut i 2021, men har vist seg svært levedyktig, med nye funn knyttet til. Nå snakkes det om produksjon til 2030 på feltet som har produsert olje for omkring 500 milliarder kroner. Og kanskje blir den enda mer hvis letemiljøet i Harstad på nytt finner ei skattekiste i sin oljejakt i Norskehavet.