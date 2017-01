Nødetatene rykket ut

Bygningen er forretningsadresse for fire bedrifter i Harstad, inkludert ISS og Harstad Bryggeri. En varmtvannsbereder som ikke fungerte som den skulle, og gikk kokvarm, utløste brannalarmen, forteller innsatsleder Tone Didriksen til Harstad Tidende. Berederen var lokalisert i et fellesrom for bedriftene som holder til i bygget.