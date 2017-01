Mens de venter på stormen

I den forbindelse er Harstad en fristed og havnesjef Ivar Frans Hagenlund forteller at tidlig på ettermiddagen har vel 20 båter festet hampene.

- Det begynner å bli fylt både i sentrum, Harstadbotn og på Stangnes. Likevel skal vi finne plass til flere, for vi har fått melding om at flere er på tur inn. Havnevakta må styre båtene slik at de blir liggende slik at vi får mest mulig ut av kailene. Vi har dessverre for lite kai, sier han.

Hagenlund mener dette viser byens fortreffelighet når det gjelder sjøfarende.

- Det er en grunn til at noen fant ut at de skulle slå seg ned her. Allerede i 1838 kom den første dampbåten til Harstad, den gang Trondenes, og la til. Etter hvert var det stadig flere fiskere og sjøfarende som så fordelene med å finne en skjermet havn for storhavet, sier han.

En full havn av båter gir også inntekter for havna, uten at Hagenlund jubler av den grunn.

- Det er de vanlige havneavgiftene. Men mindre båter er fritatt for denne avgiften, og det er i hovedsak disse båtene vi får inn.