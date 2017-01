- Hent inn løse gjenstander

Ifølge Meteorologisk institutt og Storm kan vi forvente kraftig vind i Troms og Nordland fra onsdag ettermiddag og torsdag. Harstad brann- og redningstjeneste har derfor kommet med flere tips.

Man bør hente inn alt av løse gjenstander som vinden potensielt kan flytte på.

Man bør også reime fast det som ikke kan flyttes innomhus. Selv en liten ting kan volde stor skade når hastigheten er stor nok.

Når dere er ferdig med det så vil vi råde dere til, om været blir som varslet, å holde dere innendørs med mindre dere absolutt MÅ ut.

De som har alternative oppvarmingsmuligheter bør se til at disse fungerer som de skal. Det kan jo være at vi blir fri for strøm en periode.

- Harstad by blir vanligvis ikke så hardt rammet når sånt vær kommer fra sør- sørvest, men når det dreier sånn at vinden kommer fra nord-nordvest kan det fort bli i overkant vindfullt her, sier redningstjenesten.

Nye landsmenn

Harstad brann- og redningstjeneste har også en oppfordring til dem som jobber- eller har kontakt med - våre nye landsmenn.

- Det kan være via asylmottak, besøkshjem eller i det daglige. Det har kommet mange nye hit til området siden ekstremværet "Ole" herjet her for to år siden, og ikke alle skjønner fullt ut rekkevidden av sånt vær her i Norge på denne tiden av året. Da kan det være greit for dem også å vite om ulike forholdsregler, og at man bør holde seg inne til uværet har passert.

Ikke så ille som forventet

Onsdag sier meteorologene at været ikke ser ut til å bli så ille som først forventet tidligere i uken. Torsdag venter imidlertid enda et lavtrykk som kan bli verre enn det vi får oppleve onsdag.

Meteorologene sier at det akkurat nå er vanskelig å spå nøyaktig hvordan været blir de neste dagene.