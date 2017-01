- En ny verden for alle HRS-ansatte

I årevis har ansatte ved Hålogaland Ressursselskap på Stangnes måtte nøye seg med oppgraderte brakker og midlertidige løsninger. Nå har de fått et bygg de er stolte av.

Fantastisk

- Her kan vi både vaske og tørke klær, dusje, spise og ha møter. Det er helt fantastisk i forhold til det vi har hatt, sier Finn Erik Johansen. Han jobber på sorteringstorget og er mye ute. Han er også styremedlem i Hålogaland Ressursselskap IKS.

Fungerende ordfører Maria Serafia Fjellstad sto for den offisielle åpningen av det nye administrasjons- og personalbygget, og markerte det ved å rive over en matavfallspose.

- For å oppnå et grenseløst miljøsamarbeid, må ikke samarbeidet bare strekke seg over kommunegrenser. Det må ikke bare forholde seg til avfallshåndtering og klimaløsninger, men må også sikte høyere når det kommer til å ivareta de ansattes arbeidsmiljø. Her står et bygg som blant annet demonstrerer nettopp det, sa ordføreren og utfordret HRS til å strekke seg enda lenger.

Bedre løsninger

- Jeg vet at vi politikere til tider kan virke anmassende, og at det ikke er lett å tilfredsstille våre ønsker om raskere endringer til bedre miljøløsninger – samtidig som dere skal lykkes med å få dette til innenfor økonomisk forsvarlige rammer. Samtidig tror jeg oppriktig at nettopp vårt samarbeid, dere som fagfolk og vi som politikere, vil gjøre at vår region oppnår enda bedre miljøløsninger enn i dag. Jeg gleder meg til videre diskusjoner om både plastsortering og biodrivstoff, sa fungerende ordfører Maria Serafia Fjellstad.

65 millioner

Administrerende direktør Kirsti Hienn i HRS, var stolt over å kunne vise fram nybygget.

- Her får de ansatte en helt ny hverdag. Og alle undersøkelser viser at gode arbeidsforhold øker trivselen. Det er vi opptatt av, sier Hienn.

I løpet av de siste to årene har HRS investert 65 millioner i oppkjøp, nybygg og utbedringer på Stangnes. Og snart går de i gang med det nye sorteringstorget.

- Vi har to alternativer som vi nå utreder. Så snart vi har landet ett av disse, går vi i gang med bygging og ombygging av det som skal bli det nye sorteringstorget, sier Kirsti Hienn.