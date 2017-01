Ber reisende være forberedt på kanselleringer

Det er meldt sterk vind flere steder i Troms onsdag. Det kan føre til innstilte hurtigbåtavganger.

På Troms fylkestrafikk sine hjemmesider opplyses det om mulige kanselleringer.

Venter i det lengste

For reisende med hurtigbåtrute 2 (Harstad - Finnsnes - Tromsø) opplyses det at kapteinen vil se an værforholdene og vente i det lengste før han eventuelt kansellerer.

Det samme gjelder for reisende med hurtigbåtrute 3 (Tromsø - Skjervøy) og 4 (Tromsø - Vikran - Tennskjer - Lysnes).

Buss for båt

Ved kansellering vil det bli satt opp buss for båt fra Harstad, Finnsnes og Tromsø dersom vær og føre tillater dette, melder Troms fylkestrafikk.

Ved buss for båt bes reisende om å møte opp på kaia i Tromsø, Finnsnes eller Harstad hvor nærmere informasjon om buss for båt vil bli gitt av båtmannskapet.