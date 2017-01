UVÆRET: - Kan bli ganske alvorlig

Onsdag kveld ventes uvær til Nord-Norge. Om det blir orkan usikkert, men livat blir det. Vinden kommer onsdag kveld og fortsetter torsdag.

Vakthavende meteorolog ved Vervarslinga for Nord-Norge, Rafael Groth, forteller tirsdag at prognosene for uværet fremdeles er usikre.

– Det er egentlig en litt ubehagelig situasjon. Hvis prognosene, som sier at det blir ekstremvær slår til, kan det bli ganske alvorlig. Men vi må bare se hvordan det utvikler seg, sier han.

Det ser ut til å bli verst i Sør-Troms, sier Groth.

– Jeg vil ikke anbefale å gå på turer, i hvert fall ikke på fjellet. Ta også løse gjenstander inn i huset eller i garasjen slik at de ikke flyr rundt, sier Rothe.