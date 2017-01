Kan bli ekstremvær med orkan

Det skriver yr.no i en artikkel om hva som kan være i vente onsdag.

I Nord-Norge kan det gå fra vindstille til storm og orkan på kort tid denne onsdagen, dersom de mest alvorlige prognosene stemmer.

– Folk må sikre løse gjenstander. Og når uværet kommer bør de holde seg inne, sier statsmeteorolog Tore Vassbø, som nå går ut med et såkalt fase A-varsel.

Dette innebærer at det kan bli ekstremvær, og Meteorologisk institutt øker overvåkingen av uværet.

2015 ble blant tidenes dyreste uværsår Oslo (NTB-Alexander Vestrum): Forsikringsselskapene betalte ut nesten 1,5 milliarder kroner etter naturskader i 2015. Kun tre ganger tidligere har uvær gjort større skade.

I neste omgang kan meteorologene gi ut ekstremvarsel, fordi de frykter at uværet kan være til skade for liv og verdier. Uværet får navn og samfunnet settes i beredskap.

Vassbø mener at dette uværet ligner på ekstremværet Ole som herjet i februar 2015.

Ole rev i stykker bygninger, stengte veier og tok strømmen fra 70.000 mennesker i nord.

Det er ifølge yr.no når vinden kommer fra nordvest at den blir farlig, sier meteorologen.

– Det er en av de verste vindretningene her i nord, for da står vinden rett inn mot kysten. Når det blåser fra nordvest har vinden mulighet til å trenge langt inn over landet.

Det er særlig vindkast som gir skade under uvær, og denne gang tror meteorologene at vindkastene kan bli på hele 35–45 sekundmeter.

Ekstremværet Ole satte nye rekorder Oslo (NTB): Det ble satt nye vindrekorder i både Nordland og Troms da ekstremværet Ole slo inn med full styrke i helgen. De omfattende strømbruddene i Lofoten er i ferd med å bli rettet opp.

Her er varselet:

Salten, Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Troms:

Onsdag kveld nordvest sterk storm, kan hende orkan i Vesterålen og Troms. I tillegg ventes sterke vindkast på 35-45 m/s. Minkende natt til torsdag.

Beskrivelse av værsituasjonen:

Et lavtrykk under utvikling befinner seg mandag formiddag nordvest for Azorene. Lavtrykket vil styrke seg mens det beveger seg nordover i Nord-Atlanteren. Onsdag ettermiddag eller kveld vil lavtrykket treffe Nord-Norge. Det er fortsatt usikkerhet mtp nøyaktig lavtrykkplassering og tidspunktet for når den sterkeste vinden inntreffer. Hele Nord-Norge fra Salten og nordover er utsatt, men mest sannsynlig vil den sterkeste vinden ramme strekning Lofoten til Nordkapp onsdag kveld. I løpet av natt til torsdag vil lavtrykket bevege seg gjennom Finnmark. Hendelsen ventes å være over i løpet av torsdag morgen eller formiddag. NB! Værsituasjonen er nå under ØKT overvåkning og publikum må sjekke TV/radio/internet for oppfølgende meldinger. Ovenfor angitte områder og værforhold må foreløpig vurderes som anslag på potensial, IKKE et detaljert ekstremvarsel. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør nedgraderes, vil det bli meldt at økt overvåkning avsluttes. Dersom data tilsier at denne situasjonen bør oppgraderes, vil det bli sendt ut ekstremvarsel i henhold til gjeldende kriterier.

OBS-varsel for Helgeland, Salten og Ofoten: Tirsdag utrygt for vanskelige kjøreforhold på grunn av fare for underkjølt regn og omslag til mildvær.