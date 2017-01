En ulykke måtte til

«Må det skje en ulykke før noe blir gjort med...?» Hørt den før? Ja, argumentasjonen er velkjent og velbrukt, og kanskje er det et problem i seg selv. Det er noe med å rope ulv, uten samtidig å kunne slå en ulykkesstatistikk i bordet. Dessverre er svaret på innledende spørsmål altfor ofte et ja, og det ferskeste eksempelet er forholdene ved bussterminalen i Harstad. Over tid har dette vært omtalt, riktignok med en innfallsvinkel der fokuset mer har vært på kummerlige kår for passasjerer som venter på bussen. Sikkerhetsaspektet har vært underkommunisert, selv om det også har vært fremme i debatten.

Dessverre ble kritikken aldri tatt tilstrekkelig på alvor. Ikke før en 89 år gammel kvinne ble påkjørt og hardt skadet for noen dager siden. I forrige uke gikk flere bussjåfører ut mot det som åpenbart kan karakteriseres som en utrygg bussterminal. - Vi burde vært langt tøffere i kravene om bedre forhold, uttalte to tillitsvalgte, og siktet primært til belysning, snørydding og strøing.

Det har de selvsagt rett i, men også flere andre burde vært frampå. Ikke minst etter at forholdene på bussterminalen ble tatt opp i en interpellasjon til kommunestyret. I kjølvannet av dette, på lederplass, oppfordret vi byens politikere til selv å ta bussen for å gjøre seg kjent med forholdene. Vi tillater oss å tvile på at oppfordringen hadde noen virkning, annet enn en bagatellisering i form av at en ny bussrutestruktur, som innføres fra 2. oktober i år, vil bidra til en utfasing av rutebilstasjonen.

Etter en ulykke skjer det imidlertid noe, og allerede i denne uke skal det være et møte mellom Harstad kommmune, Troms Fylkestrafikk og busselskapet Boreal. - Vedlikehold av bussterminalen har høyeste prioritet, heter det i en uttalelse fra Harstad kommune. Men ville denne holdningen og uttalelsen vært like klar og tydelig før den omtalte ulykken? Det er lov å håpe, men vi tillater oss å tvile.