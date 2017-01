- En rasering av politiet

I Troms fylke blir tre lensmannskontor nedlagt: Kvæfjord lensmannskontor, ETS lensmannskontor og Salangen lensmannskontor. Senterpartiet reagerer kraftig og mener tryggheten til folk er i fare. De frykter sentraliseringen av politiet vil gå ut over liv og helse.

– Beslutningen som nå er tatt er dramatisk for folk i fylket. Regjeringen har bestemt en sentralisering av politiet, og nå ser vi konsekvensen av det. Det kan i verste fall gå ut over folks liv og helse. Dette er ingen «nærpolitireform» som regjeringen kaller det, det er en rasering av det lokale tilstedeværende politiet, sier Sandra Borch, som er førstekandidat for Senterpartiet i Troms.

Rammer tilliten

Antall politidistrikter reduseres fra 27 til 12 og antall tjenestesteder og lensmannskontor reduseres. Det er det motsatte av hva Senterpartiet vil.

– Vi har hele tiden ment at dette er sentralisering som fører til dårligere beredskap og trygghet for folk rundt om i hele landet. Det vil gi større avstander, lengre responstid og forhindrer politiet fra å drive aktiv forebygging. Vi ønsket i stedet å forsterke det lokale politiet, fortsetter Borch.

Disse lensmannskontorene blir lagt ned I alt 126 av politiets tjenestesteder legges ned, og sju nye opprettes. Norge vil dermed stå igjen med 221 tjenestesteder, ifølge den endelige kuttlista i nærpolitireformen.

Borch peker på at når lensmannskontorene forsvinner, så forsvinner også politifolkene fra lokalsamfunnet.

– Et fjernt, men mobilt politi som regjeringen ønsker kan aldri erstatte et lokalt politi som er en del av lokalsamfunnet. Dette vil gå ut over tilliten mellom folk og politiet og ikke minst gjøre det vanskeligere å drive aktivt arbeid for å hindre kriminalitet før den skjer, sier Borch.

Kan påklage

Senterpartiet har likevel ikke gitt opp kampen. Borch oppfordrer folk til å stå opp mot sentraliseringen og gi beskjed om at de ikke aksepterer at politiet forsvinner.

– Det er mulig å påklage vedtaket fra Politidirektoratet. Da vil det i siste instans kunne havne i Justisdepartementet, og regjeringen kan vise at den mente alvor med alle lovordene om politiet, avslutter Sandra Borch.