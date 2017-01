Stor interesse for båtplass

De første var raskt på pletten for å sikre seg plass.

– Interessen for å skaffe seg båtplass inne i Harstad havn virker å være meget stor, sa konsulent i Harstad havn, Børge Olsen, til ht.no.

Nå har det gått to uker, og Olsen slår fast at det ikke blir noe problem å fylle småbåtplassene.

– Over halvparten av båtplassene er reservert på bare 14 dager, noe jeg må si meg meget godt fornøyd med. De siste plassene regner jeg med vil gå rimelig fort, sier han.

Marinaen etableres på innsiden av en ny flytemolo på 250 meter, som skal gi gode liggeforhold for båter hele året. Den er planlagt ferdigstilt i slutten av juni i år.

– Jeg ser virkelig frem til at marinaen og gjestehavna står ferdig. Dette vil bli et løft for sentrum, avslutter konsulenten.