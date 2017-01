Ankesak viktig for Harstad havn

Saken er anket til Hålogaland lagmannsrett.

– Bodø kommune og Bodø Havn mener at den måten man har beregnet kaivederlag på er riktig og holder juridisk, sier kommunens advokat, Brynjar Østgård, til NRK Nordland.

Hurtigruten har saksøkt Harstad Havn Partene vil dermed møtes i Trondenes tingrett.

Ettersom Hurtigruten har stevnet flere andre havner for retten er utfallet av ankesaken interessant. Kravene beløper seg til 120 millioner kroner.

Årsaken til Hurtigrutens krav er at skipene ligger i hver havn bare noen timer mens havnene krever avgift for et helt døgn.

– Vi får se når dommen kommer, men med tanke på at veldig mange havner har viser til nettopp Bodø-saken som prinsipiell, så er dette en sak som kommer til å få presedens for mange av de andre havnene, sier prosjektleder i Hurtigruten, Stein Lillebo, til NRK.