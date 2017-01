Nå skal branntomta ryddes

Arbeidet med å ryddingen er beregnet å ta ti dager fordi det handler om spesialavfall.

– SP maskin vil ivareta hensyn til naboene, og avfallet vil bli fraktet ut ved å bruke skolens hovedadkomst. Temperatur og vindretning vil påvirke mulige eventuelle ulemper for nabolaget, skriver rådmannen på kommunens nettsider.

Sdministrasjonsbygget frigitt

2. etasje i administrasjonsbygget mot barneskolen er frigitt for skolen bruk. Dette er blant annet rommene for naturfag, skolekjøkken og bibliotek. Dette innebærer at 10. klasse fra mandag flytter fra omsorgssenteret og til naturfagrommet.

Tidligere er både barneskolen og idrettsbygget frigitt.

– Det pågår likevel fortsatt noe etterarbeid, blant annet vil isolasjon i tak bli tatt ned og fraktet til Harstad hvor denne varmes opp. Om det kommer røyklukt ved oppvarming, vil isolasjonen bli skiftet ut. Isolasjonen er ufarlig slik den ligger i dag, eventuell røyk frigis først til sommeren ved langt høyere temperaturer enn vi har vinterstid, heter det i meldingen.

Fortsatt avstangt

Delen av administrasjonsbygget mot ungdomsskolen vil være avstengt på ubestemt tid. Dette som følge av fare for at glass som er sprukket kan falle ut. Gjerdet rundt branntomten vil derfor bli flyttet når branntomten er ryddet slik at en ikke kan komme nær administrasjonsbygget.

Flere store branner på Liland Gårdagens brann på Liland skole er ikke den første store brannen på stedet.

– Vinduene vil bli skiftet, og fasaden utbedret. Arbeidet med å hente inn tilbud på dette arbeidet er i gang, og vi vil informere om når arbeiet kan være ferdig når det er inngått avtale med entreprenør, melder rårdmann Steinar Sørensen i Evenes kommune.