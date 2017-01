TV2-journalist går til Hurtigruten

Lian blir en del av Hurtigrutens kommunikasjonsavdeling, og skal ha base ved selskapets hovedkontor i Tromsø.

- Som så mange andre har jeg et nært forhold til Hurtigruten. Noen av mine beste ferieminner har jeg fra turene langs norskekysten. Jeg gleder meg til å jobbe i et selskap som satser så hardt og bærekraftig, sier Lian i en pressemelding fra Hurtigruten.

38-åringen begynte i TV 2 i år 2000. De siste seks årene har han jobbet ved TV 2s Tromsø-kontor, der han har dekket Troms, Finnmark og Svalbard som nyhetsjournalist.

Kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten er svært fornøyd med å ha fått Lian om bord.

- Svein har en forståelse for den moderne mediedynamikken som er verdifull for oss. Hurtigruten tilbyr unike opplevelser, spennende reisemål og et viktig transporttilbud, og Sveins videokompetanse er viktig for å fortelle historiene om Hurtigruten i et mediebilde der levende bilder blir stadig viktigere. Vi er sikre på at han vil bidra sterkt til at vi når de høye målene vi har satt oss, sier hun.

Lian begynner i Hurtigruten 6. februar.