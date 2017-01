Stor elgplage i boligfelt

Arvid Joakimsen har tatt opp problemene med elgene flere ganger. I det siste er elg observert både i hagene til folk og på veien der barn står og venter på bussen.

– Viltnemnda hevder at elgene ikke kan skytes selv om de er i hagene til folk. Jeg er veldig forundret over at kommunen prioriterer elgene framfor barn som leker i hagene, skriver han.

Han formoder at kommunen har et ansvar for at innbyggerne skal føle seg trygge. Det gjør de ikke i dag.

Skolebarn er skremt, og voksne tør ikke lenger slippe hundene ut i hagen. Gjør noe, ber folket.