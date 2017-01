Spør til du forstår

Mandag 16. januar innledes kampanjen «Bare spør» ved UNN. Da blir pasienter og pårørende oppfordret til i enda større grad å spørre helsepersonell om det de lurer på.

Bakgrunnen for kampanjen er at undersøkelser viser at hver fjerde pasient har spørsmål som de ikke stiller til helsepersonell fordi de er redde for å være til bry.

- Dette kan være viktige spørsmål og svar som kanskje har stor betydning for den enkeltes pasient/pårørendes opplevelse av trygghet og mestring i situasjonen og i hverdagen, sier rådgiver ved Lærings-og mestringssenteret på UNN Harstad, Monica H. Balswick.

«Bare spør» er etablert av Pasientsikkerhetsprogrammet. Hensikten er å øke pasientsikkerheten gjennom bedre dialog og mer engasjerte pasienter og pårørende.

Medvirkning

Det er også et mål med «Bare spør» å styrke pasienter og pårørendes mulighet til å medvirke i behandlingen, samt redusere risiko for feil og misforståelser.

- Her har vi som helsepersonell et ansvar. God kommunikasjon med dialog som verktøy er svært viktig og dette bør vi alle trene på, sier spesialsykepleier Sverre Vigstad.

Markeringer

I forbindelse med kampanjen er det utarbeidet informasjonsmateriell. Dette vil ligge lett tilgjengelig på flere steder i sykehuset. Her får man råd og forslag til hva man kan spørre om i forbindelse med undersøkelser, spørsmål når man er innlagt på sykehus, når man mottar behandling, ved utskrivelse og spørsmål i forhold til egne medikamenter.

Ved UNN Harstad blir «Bare spør»- kampanjen markert med stands og informasjon i neste uke.