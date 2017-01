Han har utviklet ledere og ansatte i 22 år. Nå blir han selv sjef

Kåre Geir Lio går av som administrerende direktør i Nordnorsk Lederutvikling, men fortsetter som programleder. Stein M. Markussen tar over roret.

– 10 år som direktør er en milepæl, og et naturlig tidspunkt for meg å overlate roret til andre. Mitt verv som president i Norges håndballforbund krever også tid og i sum blir dette en god løsning for alle parter, sier Lio i en pressemelding.



Styreleder Terje Evensen takker Lio for hans store innsats for stiftelsen.

– Kåre Geir har de siste 10 årene ledet og utviklet NNL på en imponerende måte. Ved hans ledelse har selskapet nesten tredoblet omsetningen gjennom å fremme, tilrettelegge og drive lederutvikling over hele landet. NNL er takknemlig for at Kåre Geir Lio fortsetter i stiftelsen som programleder, sier Evensen.



Stein M. Markussen har takket ja til å ta over som administrerende direktør i NNL fra 1. januar 2017.

– Jeg har vært i NNL i 22 år og er slikt sett godt rustet til å overta ansvaret og utvikle virksomheten videre. Vi skal ta godt vare på kompetansen og grunnverdiene i selskapet, og et rennommé som de siste årene har befestet seg også nasjonalt. Jeg ser veldig frem til å ta fatt på oppgaven, sier Markussen.



– Stein var et naturlig valg for styret på bakgrunn av hans faglige dyktighet, lange erfaring, lojalitet til NNL og omdømme eksternt og internt. Han vil bidra til å utvikle selskapet på en god måte, sier styreleder Terje Evensen.

OM NNL: Stiftelsen Nordnorsk lederutvikling har i 30 år arbeidet med å fremme, tilrettelegge og drive lederutvikling over hele landet. Fra å være en stiftelse med to ansatte i 1986, har NNL i dag 17 medarbeidere. NNL har kontorsted i Bodø, Tromsø og Oslo. Oppdragsgivere er store bedrifter og offentlige virksomheter fra hele Norge.