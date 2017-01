Flytter hjem fra Colombia

Det melder nettstedet Medier24.no.

Stenberg blir nyhetsleder i Avisa Nordland.

Espen Bless Stenberg har vært ansatt i flere aviser i Troms fylke, sist for Nordlys i Harstad.

I 2016 flyttet han og familien til konas hjemland Colombia. Der har han jobbet som frilanser, og stiftet nettstedet luftfart.media.

- Det har vært et fint og lærerikt år i Colombia, men det blir samtidig godt å komme tilbake til Nord-Norge. Nå skal vi slå oss til ro i Bodø, og jeg ser fram til å jobbe med en svært fremoverlent redaksjon i AN. Jeg håper min erfaring kan være med å løfte dem ytterligere, sier han til medier24.no.

Kona Linda Andreassen Stenberg er født i Colombia. Noe av bakgrunnen for at familien flyttet til Sør-Amerika, var at de ville bli kjent med Lindas familie.

13 måneder gammel ble den lille colombianske jenta Linda adoptert bort, og fikk et nytt og godt hjem i Harstad. Her trivdes hun, men lengselen etter å bli kjent med sin biologiske familie hadde hun båret på.

I 2012 startet hun en blogg, kom i kontakt med en colombiansk mann i Harstad som snakket både norsk og engelsk.

– Han hadde mange kontakter, og fant fram til min familie. Plutselig en dag satt jeg og snakket med min mamma i Colombia på Skype, fortalte Linda til ht.no i november 2015. Hun legger ikke skjul på at det falt mange tårer både under og etter den første samtalen.

På samme tid tok familien den endelige beslutningen.

– Da bestemte vi oss for å selge huset, bilen, campingvognen og alt vi eier. Det eneste vi beholder er gjenstander vi kan få plass til i hver vår eske, sa Bless Stenberg.

I første omgang planla familien å bo i Colombia i noen år.

– Men vi kommer helt sikkert tilbake, sa Espen Bless Stenberg i før de dro.

Og nå kommer de hjem.