Derfor forlater veteranen Venstre

Arntzen har vært medlem av Venstre i hele sitt voksne liv. Han er inne i sin femte periode som kommunepolitiker, men nå har han fått nok av Trine Skei Grande & Co.

Resultatløst

– Jeg ser absolutt ingen resultater her på Ibestad av at Venstre har vært støtteparti for regjeringen. Folk som bor i distriktene er derimot blitt neddynget i avgifter, sier han.

Han er også skuffet over at partiet har gått med på at lokalsamfunnet på Andøy mister flystasjonen og at Forsvaret i Nord-Norge nedbygges, sier Arntzen.

Han er for det grønne miljøskiftet, men det må gjøres med fornuft. Arntzen mener partiets klimapolitikk er distriktsfiendtlig og passer kun for folk i storbyee.

Avgifter

– Partiet bruker avgifter for å få folk over på bussene – også der det ikke er busser å oppdrive. Skal vi ibestaværinger til Harstad en lørdag, må vi bruke privatbil eller drosje. Det går ingen buss, og slett ikke noe tog. Likevel er det felles avgiftsbelastning for hele AS Norge. Venstre og regjeringspartiene, tar overhodet ikke hensyn til folk i ytterdistriktene som ikke kan være med på denne galoppen, sier han.

Han mener det blir helt feil å belaste minstepensjonister og andre i utkantstrøk med de samme avgiftene som folk som bor sør for Sinsen-krysset, og som kan reise kollektivt.

Arntzen tror at partiets tøffe linje kan føre til at mange Venstre-velgere skifter parti.

Skuffet

–Jeg er veldig, veldig skuffet over mitt gamle parti, og jeg er spent på hva som skjer til valget. Jeg kommer til å melde meg ut, men avventer årsmøtet i Ibestad Venstre i neste uke. Jeg har fått tilbakemelding fra mange sympatisører som misliker sterkt den linja Venstre har lagt seg på, sier Arntzen.

Han mener småkommunene i Norge burde få avgiftslette for å opprettholde bosetningen.

– Jeg godtar at partiledelsen kjører sitt løp, men jeg vil ikke være med på dette lenger, sier William Arntzen.

Det var NRK Troms som først omtalte saken om parti-veteranen som forlater sitt parti.