6.650,- i bot og tre prikker

Sortland: UP på Sortland melder fredag ettermiddag at en fører har fått en bot på 6.650 kroner og tre prikker i førerkortet for ulovlig forbikjøring i tunnel.

Narvik: En mann er bortvist fra universitetet i Narvik. Uønsket på stedet, da han bruker lokalene som "varmestue."

Vestvågøy: Trafikkuhell ved Torvdalshalsen. Sammenstøt mellom personbil og vogntog. Begge bilene ble liggende utenfor veien. Ingen personskade. Politiet har vært på stedet. Personbilen er berget, vogntoget blir berget senere på kvelden/natta.

Sortland: UP har hatt promillekontroll utenfor Sortland. Ingen utslag. Skrev ett gebyr for manglende beltebruk.