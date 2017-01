I 1887 gikk en herre ved navn Peter Oluf Klinge ofte rundt i sentrum av Harstad. På mitt kontor har jeg et bilde av Harstad Tidendes grunnlegger, der han står utenfor gullvare-, ur- og optikk-butikken G. Eriksen & Søn i Strandgata. For politibetjent og redaktør av «Senjens Tidende» var det viktig å være tett på byens befolkning.

Godt over hundre år senere er mediebransjen ikke til å kjenne igjen, men grunnverdiene har herr Klinge og undertegnede likevel til felles: Samfunnsoppdraget og nærheten til våre lesere. Det er også bakgrunnen for at vi i dag kan presentere første program i en web-tv-serie vi har gitt navnet «130 år - 130 historier». I løpet av 2017 har jeg satt meg som mål å møte - og intervjue - 130 mennesker som alle har en interessant historie å fortelle. Det kan være om glede og lykke, men det kan også være om sorg og om savn. Fellesnevneren er at de skal engasjere og gi rom for ettertanke og refleksjon.

På vår nettavis, ht.no, kan du i dag gå inn og se et intervju med Dag Erik Enoksen. Vi kjenner han først og fremst som musiker, som sanger og kordirigent, men i et åpenhjertig intervju forteller han om det han selv karakteriserer som et verdivalg.

- Men min historie er vel ikke så interessant, tenker du kanskje? Jeg er jo verken rådmann, ordfører eller direktør!

- Selvfølgelig har du en interessant historie, sier jeg. Det har vi alle. Og jeg vil gjerne formidle den videre til våre lesere og seere, som helt sikkert vil høre, se og lese. Og påstår du like hardnakket at din fortelling ikke er spesielt interessant, så kjenner du helt sikkert noen som jeg bør møte og snakke med. Ta i så fall kontakt pr. epost eller telefon.

Han ville nok ha blåst godt i barten, Peter Oluf Klinge - hvis noen i det Herrens år 1887 hadde sagt: «Herr Klinge! Om 130 år vil eders avis være et mediehus med mange ansatte. Og som om det ikke er nok, herr Klinge; innbyggerne, som du i dag snakker med på gata og på torvet, vil sitte inne i en skjerm og snakke med redaktøren.» De ville nok også fått et smil om munnen, brødreparet Ivar og Johan Iversen - hvis noen på 1950-tallet hadde fortalt dem at de 70 år senere kunne se fjernsyn på nettavisen ht.no.

130 år etter Klinge, og teknologien til tross; Grunnverdiene er akkurat de samme. «Ytringsfrihet skal finne sted», heter det i Grunnlovens paragraf 100. I 130 år har Harstad Tidende vært en talerstol for meningsytringer og historiefortelling. Det skal vi fortsatt være, hvilket vår nye programserie er en synlig og vaskeekte bevis på.

Jo, Peter Oluf Klinge ville vært stolt han, dersom han bare hadde visst hva han egentlig satte i gang. Så du skal ha takk, herr Klinge - for gaven du ga oss i 1887. Hva hadde harstadregionen vært uten? Våre lesere kunne i alle fall ikke gått inn på ht.no og sett første program i serien «130 år - 130 historier».

Vel bekomme!