Dette er en sykkel!

– Regjeringen ønsker å forenkle regelverket for små elektriske kjøretøy, som ståhjulinger og el-sparkesykkel. Derfor foreslår vi nå å klassifisere slike kjøretøy som sykkel. Det gjør det enklere både for brukere og myndigheter. Endringen betyr blant annet at små elektriske kjøretøy ikke lenger vil ha 16-års grense, og at man kan bruke de samme områdene som syklende og gående, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

I dag klassifiseres de som motorvogn. Det nye regelverket vil overta for dagens regler for ståhjulinger, og samtidig åpne for bruk av andre typer små elektriske kjøretøy.

Som en følge av høringsforslaget vil disse kjøretøyene unntas fra både forsikringsplikten etter bilansvarsloven og forsikringsselskapenes kollektive ansvar. For fører av små el-kjøretøy, inkludert ståhjuling, vil gjeldende regler om førerens tilstand og aktsomhet gjelde, men de vil ikke omfattes av alminnelig promillegrense og mobilbruksforbudet.

Klassifisering som sykkel vil innebære at det ikke er godkjenningsplikt, og heller ingen registreringsplikt. Fører av kjøretøyet har ansvaret for at det oppfyller vilkårene for å kunne anses som sykkel.

Kjøretøyet skal ha en maksimal hastighet på 20 kilometer i timen. Bredden skal ikke være over 85 cm og vekten ikke over 70 kilo.

Kjøretøyet skal være utstyrt med frontlys, baklys og reflekser. Det stilles også krav til bremsekraft. Kjøretøyet skal i tillegg ha signalhorn eller signalklokke, tilsvarende det som brukes på sykkel. Det kan imidlertid gis unntak fra disse kravene der slikt utstyr ikke kan monteres. Det vil ikke være krav om bruk av hjelm. Det vil heller ikke stilles krav om obligatorisk opplæring.

Høringen ligger på Vegdirektoratets hjemmeside.