– Kan ikke ta dem med til havs

– Det betyr enkelt og greit at vi ikke kan ta det med til havs, sier kystvaktsjef Sverre Engeness til Kyst og Fjord.

Ifølge avisen har det blitt avdekket nye svakheter og begrensninger med helikoptrene som etter planen skulle avløse de gamle Lynx-helikoptrene.

Begrensningene er ifølge Kyst og Fjord hemmeligstemplet, men handler blant annet om at helikoptrene kun tåler en krengning på rundt 20 grader når de står i hangaren på kystvaktskipene.

– I hovedsak handler det om at det er begrensninger på fartøyene på grunn av været som gjør at de kan slingre. Såkalte g-krefter gjør at festepunktene ikke er godkjent på fabrikken. Men det jobbes for å løse problemet, utdyper stabssjef ved Kystvakta, Steve Olsen til