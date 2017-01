 – Det betyr enkelt og greit at vi ikke kan ta de med til havs

– Det betyr enkelt og greit at vi ikke kan ta det med til havs, sier kystvaktsjef Sverre Engeness til Kyst og Fjord.

Ifølge Kyst og Fjord har det blitt avdekket nye svakheter og begrensninger med helikoptrene som etter planen skulle avløse de gamle Lynx-helikoptrene.

Må holde seg innaskjærs Begrensninger på de nye helikoptrene tvinger KV Senja inn i smult farvann.

-Belastninger på skroget

Begrensningene er ifølge Kyst og Fjord hemmeligstemplet, men handler blant annet om at helikoptrene kun tåler en krengning på rundt 20 grader når de står i hangaren på kystvaktskipene.

- Man skal ikke henge seg for mye opp i antall grader. I hovedsak handler det om at det er begrensninger på fartøyene på grunn av været som gjør at de kan slingre. Det kan føre til at helikoptrene får belastninger på skroget når de står surra fast. Såkalte g-krefter gjør at festepunktene ikke er godkjent på fabrikken. Men det jobbes for å løse problemet, utdyper stabssjef ved Kystvakta, Steve Olsen overfor VOL.

-Beklagelig

Han synes det er beklagelig at Kystvakta ikke kan bruke helikoptrene på sjøen.

- Det er beklagelig at vi ikke kan ta med helikoptret ut på havet. Hele kystflåten er vant til at Kystvakta har vært operative og bistått med helikopter siden 1982, så når vi står uten er forventningene større enn hva vi kan tilby, sier han.

- Vi er den største bidragsyteren i redningsarbeidet på havet. Når vi ikke har helikopter får vi for eksempel ikke overvåket Barentshavet. Med helikopter kan man overvåke et mye styrre område enn man kan med båt. Det er absolutt en utfordring for oss at vi ikke har så stor dekningsgrad som vi bør ha, understreker Olsen.

- Starter NH-90 flyvninger i mai Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide forteller at de nye NH-90 helikopterne snart skal tas i bruk.

Har tro på løsning

Prosjektkoordinator Knut Erik Oulie sier til Kyst og Fjord at de er sikre på at problemet er midlertidig og at det vil løse seg i løpet av første halvår 2017». Samtidig kan han ikke garantere for verken resultatet eller tidspunktet.

Oulie understreker at de nye begrensingene ikke representerer helikopterets tekniske begrensninger.

- Dette er midlertidige begrensninger i fartøybevegelse som kommer av tallverdier som leverandøren og andre NH90 hovedbrukere har blitt enige om som utgangspunkt for initielle operative begrensninger på deres fartøytyper, sier han til Kyst og Fjord.

Kystvakta venter fortsatt på de nye helikoptrene For 15 år siden bestilte Forsvaret 14 nye NH-90-helikoptre. De er fortsatt ikke på plass.

Kommer i 2018

De nye NH90-helikoptrene skal være operative i løpet av nestse år. Opprinnelig skulle de vært på plass for lenge siden, da de først ble bestilt i 2001. Først ble de forsinket med åtte år og er altså fortsatt ikke i operativ tjeneste, selv om de kom til Norge for fem år siden.