Slik er DAB-dekningen her vi bor

Ifølge radio.no (eiet av NRK og P4-gruppen) er det lite å frykte i forhold til dekning når det gjelder NRKs kanaler. Litt verre stilt er det dersom du bor i perifere områder, og hører mer på komersielle kanaler som P4, Radio Norge, P6 Rock og KISS.

NRKs nett dekker ifølge radio.no 99,5 prosent av befolkningen. Nettet til kommersielle kanaler dekker i overkant av 90 prosent av befolkningen.

Ifølge dekningskartet er det mange steder i regionen som ikke har "meget god dekning" for de kommersielle kanalene. Med dette menes "stor sannsynlighet for mottak innen- og utendørs."

40 nye antenner

Sjef for radiodistribusjon i NRK, Petter Hox, sier at det i fjor høst ble montert 40 nye antenner i Nordland, flere av dem i Vesterålen. Det skal gi full dekning for alle DAB-kanalene til NRK i hele Vesterålen, nesten.

– Vi har en sender på Sandset som vi av forskjellige årsaker ikke får opp før til sommeren. Derfor blir det et lite hull der, men vi gjør det vi kan for å få den antennen på plass så raskt som mulig.

På de kommersielle kanalene vil det fortsatt være en god del dekningshull, men for dem som opplever dårlig dekning på NRK-kanalene, har Hox råd.

– Antennene har mye å si. Når folk monterer antenner er det viktig at de følger instruksjonene. Plassering og oppsett har mye å si. Misser man for eksempel med jording, vil det ha en del å si for signalet.

På biler kan plassering i bilen være utslagsgivende.

– Mange bilder har aluminium i frontruta. Da er det ikke en god idé å sette antennen der. Den beste plasseringen kan være i bakruta.

Utstyr

Dekningen kan også bli påvirket av utstyr. Det kan være forskjell på dekningen fra nye biler med DAB-utstyr som standard og biler som har fått dette ettermontert.

– Det er forskjell på produkter. Det er mange forskjellige merker på markedet og noen er bedre enn andre. Derfor kan en oppleve forskjeller ut fra hvilket utstyr en velger, sier Hox, uten at han kan gå inn spesifikt på utstyr og hva som er godt og ikke.

VG publiserte tirsdag en test av ulike DAB-adaptere for bruk i bil. Testvinneren koster i underkant av 2.000 kroner.

Fortsatt lokalradio

Mange har vært kritiske til overgangen til DAB, blant annet Norsk Lokalradioforbund. De har varslet at det for de fleste norske lokalradioer vil være for kostbart å gå over til DAB. Lokalradioer kan sende på FM frem til 2022. Hva som skjer etter dette er fortsatt uvisst.

Det er Stortinget som har vedtatt at FM-nettet skal slukkes.

På radio.no får du flere tips til hvordan du får best mulig dekning.