Derfor ulte det i sirenene

Klokken 12 ulte det i sirener over hele Norge.

Tre serier med ett minutts opphold mellom dem betyr: Viktig melding - lytt på radio. Kort etter signalet kom en medling på NRK Radio.

- Det er viktig å tenke beredskap og Sivilforsvaret ønsker at alarmprøvene skal vere så kjente for folk at de husker signalene, sier Sivilforsvaret i en pressemelding.

Varslingen blir også brukt i sammenheng med katastrofer, slik som togulykka ved Lillestrøm og i samband med store branner.

- Det er i dag mer enn en flyalarm og varsling ved krig.

Et pussig sammentreff er at FM-nettet ble skrudd av en time tidligere i hele Nordland.

Du kan lytte til alarmsignalet her