Renholdere er hjemme med full lønn

Norsk Tjenestemannslag har varslet søksmål mot staten for ulovlig oppsigelse av 22 av de opprinnelig 52 renholderne som ble oppsagt av Forsvarsbygg etter at de takket nei til å bytte arbeidsgiver fra Forsvarsbygg til ISS.

I henhold til tjenestemannsloven, har de rett til å stå i stilling fram til rettstvisten er avgjort.

Dette skriver magasinet Fri Fagbevegelse.

Før jul fikk åtte av renholderne brev fra Forsvarsbygg om at de er fritatt fra arbeidsplikt, og at de dermed skal sitte hjemme og heve full lønn fram til saken kommer opp for tingretten, noe som ventelig vil skje til sommeren. Det gjelder åtte ansatte som har tjenestested i Rena, Dombås, Lillehammer, Harstad, Skjold, Kirkenes og Setermoen.

Ifølge tillitsvalgt i NTL Forsvaret i markedsområde nord, Ove Gamst, mangler det ikke på arbeidsoppgaver.

Direktør David Halvorsen i Forsvarsbyggs eiendomsforvaltning sier i en kommentar at fritaket fra arbeidsplikt ikke er å anse som en utestengelse.

– Det handler om at Forsvarsbygg ikke lenger driver med renhold, og at det dermed ikke finnes renholdsrelaterte arbeidsoppgaver. Renholderne er derfor fritatt for arbeidsplikt, med lønn, frem til en rettskraftig avgjørelse foreligger, sier Halvorsen til Fri Fagbevegelse, som utgis av Stiftelsen LO Media.